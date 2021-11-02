الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«جيزة سيستمز للمقاولات»: تنفيذ عدة مشروعات للمياه والصرف ضمن «حياة كريمة»

جيزة سيستمز للمقاولات
جيزة سيستمز للمقاولات

قال المهندس أحمد رضا، مدير عام إدارة المياه والصرف الصحى بشركة جيزة سيستمز للمقاولات الكهروميكانيكية، إن الشركة تسعى للتماشى مع خطط الدولة بتطوير مشروعات المياه والصرف الصحى، وفقًا لخطة «حياة كريمة»، وتوجيهات الرئيس السيسى بتطوير البنية الأساسية للمرافق ومحطات المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحى.

وأوضح «رضا»، لـ«الدستور»، أن هناك العديد من المشروعات القومية التى تتولى الشركة تنفيذها، من بينها محطات المياه والصرف الصحى بالريف المصرى، مثل مشروع محطة معالجة الصرف بقرية الكوم الأحمر بمحافظة القليوبية، بطاقة إنتاجية ٢٠٠٠٠ متر مكعب يوميًا بقيمة ٧٣ مليون جنيه، تماشيًا مع مخطط الحكومة المصرية لتغطية كل المحافظات والقرى بخدمات الصرف الصحى.

وأشار إلى أنه تم إنشاء محطة معالجة الكوم الأحمر لخدمة قرى مركز شبين القناطر كجزء من منظومة متكاملة للصرف الصحى للمحافظة، نظرًا لعدم توفيرها من قبل، حيث تجاوزت نسبة إنجاز المشروع نحو ٧٠٪ من الأعمال الكهروميكانيكية، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع خلال الربع الثانى ٢٠٢٢. 

وأكد أنه يُجرى تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمركز شبلنجة بمحافظة القليوبية، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٠٠٠٠ ألف متر مكعب يوميًا، كما تصل تكلفة المشروع إلى ٩٢ مليون جنيه مصرى، للأعمال الكهروميكانيكية، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحسين وتطوير البنية الأساسية.

وأضاف: هذا المشروع يأتى وفقًا لتوجهات الدولة للحفاظ على البيئة، ومد خدمة الصرف الصحى، لتواكب التزايد السكانى، كما سجلت نسبة إنجاز المشروع نحو ٥٠٪ والمقرر الانتهاء منه خلال الربع الأول ٢٠٢٢. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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