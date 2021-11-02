«جملة أكتوبر»: تراجع أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة

أكدت صباح السيد مدير إدارة التموين لسوق تجارة الجملة في أكتوبر، أن هناك تراجعا في أسعار الخضار والفاكهة في أسواق تجارة الجملة والتجزئة لدى المحلات التجارية والأسواق المحلية بسبب زيادة المعروض من معدلات الإنتاجية خاصة في المحاصيل الشتوية.

وأضافت في تصريح لـ«الدستور» أنه يتم رصد أسعار الخضار والفاكهة استرشادية لتجارة الجملة وتجارة التجزئة، حيث يتم رصدها بحد أدنى في سوق تجارة الجملة وبحد أقصى بالتوازي مع رصد الأسعار في أسواق التجزئة الاسترشادية بحد أقصى وبحد أدنى، لافتة إلى أنه يتم طرح أسعار الطماطم في أسواق التجزئة والمحلات التجارية بسعر يتراوح ما بين 3 لـ5 جنيهات ونصف ويتم طرح سعر البصل بسعر يتراوح ما بين 3 جنيه ونصف لـ5 جنيهات ويتم طرح الكوسة بسعر 4 لـ7 جنيهات ويتم طرح نوعين من الخيار في أسواق التجزئة بسعر 4 جنيهات ونصف للخيار البلدي وبـ7 جنيهات للخيار الصوب للكيلو ويتم طرح الباذنجان الرومي ما بين 3 لـ5 جنيهات والفاصوليا الخضراء ما بين 7 لـ8 جنيهات والليمون ما بين 7 لـ10 جنيهات.

وتابعت أنه يتم طرح أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة، حيث تتراوح سعر البرتقال ما بين 5 لـ7 جنيهات والرمان ما بين 4 لـ7 جنيهات والجوافة 8 جنيهات والتفاح المستورد 19 جنيها، ويتم طرح نوعين من الموز يشمل «البلدي» بسعر يتراوح بين 10 إلى 13 جنيها و«السوداني» ما بين 12 لـ14 جنيها للكيلو.