برلمانيون يثمنون كلمة الرئيس فى جلاسكو: عبرت عن الأوضاع العالمية وأبرزت جهود الدولة فى التحول للمشروعات الخضراء

ثمَّن عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الدورة الـ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، التى انعقدت على مدار الأيام الماضية بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، موضحين أنها حرصت على إبراز الجهود المصرية المبذولة فى مجال مواجهة تغيرات المناخ، فى ظل تبنى استراتيجية محكمة تستهدف التحول السريع نحو المشروعات الخضراء، التى تحافظ على البيئة وتحقق مستهدفات التنمية المستدامة.

وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن الدورة الـ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ تنعقد وسط تحديات غير مسبوقة يواجهها العالم، وهو ما يحتاج للتكاتف وتوحيد الجهود الدولية. وأوضح أن مصر قامت بجهود كبيرة لمواجهة أضرار تغير المناخ، وكانت أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط تصدر سندات خضراء، ووجهتها للمشروعات البيئية والمناخية.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسى خلال قمة المناخ، جاءت كاشفة ومعبرة عن الأوضاع التى يعيشها العالم، وحرصت على إبراز الجهود المصرية التى تبذلها الحكومة من أجل مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تغير المناخ، والسعى من خلال التكاتف مع الدول المختلفة من أجل إيجاد نموذج تنموى يُحتذى به فى التعامل مع تلك الظاهرة.

وأشار «الجندى» إلى أن الرئيس السيسى استعرض أمام الأمم المتحدة المشروعات القومية التى تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، لتحقيق مستهدف خفض انبعاثات الكربون، وهو ما أصبح أمرًا حتميًا لا يحتمل التأخير.

وتابع: «كلمة الرئيس السيسى أشارت للمشروعات المصرية لخفض انبعاثات الكربون، وأهمها التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية، التى تعمل بالطاقة النظيفة، وتستهدف الحفاظ على المناخ، واستبدال الوقود الأحفورى بمصادر أخرى تحافظ على البيئة، فضلًا عن إطلاق الحملة القومية الموسعة «اتحضر للأخضر»، التى تأتى فى إطار الاستراتيجية القومية لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف زيادة وعى المواطنين تجاه البيئة التى يعيشون بها، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام ٢٠٥٠».

واستطرد «الجندى»: «تضم الجهود المصرية أيضًا إنشاء المدن الذكية وتجهيز البنية التحتية لكثير من وسائل المواصلات، ومشروعات ترشيد استخدامات المياه والمشروع القومى لتبطين الترع، الذى حاز على إعجاب عدد كبير من الدول، وكل هذا أسهم فى تنفيذ الالتزامات المقررة على مصر، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بتغير المناخ، وتشديدها على وضع استراتيجية محكمة تستهدف فى النهاية الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥، و١٠٠٪ بحلول ٢٠٣٠».

فيما قال النائب طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس السيسى فى قمة المناخ عبّرت عن حقوق وطموحات وأمنيات الدول النامية والدول الإفريقية وحملت رسالة قوية بضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم ١٠٠ مليار دولار سنويًا لصالح تمويل المناخ فى الدول النامية.

وأضاف: «مشاركة الرئيس السيسى فى قمة المناخ كانت مهمة ولها مردود إيجابى كبير، وتضمنت لقاءات على هامش القمة، تؤكد أهمية الدور المصرى الإقليمى والدولى، وتترجم حجم الاهتمام العالمى بالنهضة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى كل المجالات».

أما النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، فأكد الأهمية الكبيرة للقضايا التى تناولتها كلمة الرئيس السيسى، خلال قمة المناخ، لأنها كانت واضحة وصريحة وحاسمة.

وقال «المنزلاوى»: «الرئيس السيسى دائمًا ما يعطى أكبر اهتمام وينتصر لقضايا الدول الإفريقية، وأكبر دليل على ذلك هو الدعوة التى أطلقها أمام القمة ووجه فيها العالم لمعاملة إفريقيا بشكل خاص، وفقًا لحجم التحديات التى تواجهها القارة فى ظل تغيرات المناخ».

ومن مجلس النواب، ثمَّن النائب أحمد مهنى، عضو المجلس، مشاركة الرئيس السيسى، فى قمة المناخ، التى تستهدف الإبقاء على درجة الحرارة عالميًا فى نطاق يمكن التحكم فيه، خاصة أن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة والاحتباس الحرارى تؤثر بالسلب على الدول النامية والفقيرة.

وقال: «الرئيس السيسى ركز على الموضوعات التى تهم الدول النامية بشكلٍ عام، والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسى ركزت على إيضاح طبيعة المشروعات القومية لمواجهة التغير المناخى، كما طالبت بزيادة التمويل الموجه لدول القارة الإفريقية كى تتمكن من مواجهة تبعات التغيرات المناخية.