الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كيف ساند البنك المركزي القطاع الخاص خلال أزمة كورونا؟

البنك المركزي
البنك المركزي

ساهم القطاع المصرفي المصري في دعم القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات خلال جائحة كورونا. 

أتاح البنك المركزي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% يحسب على أساس متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما في ذلك محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذلك الثروة السمكية والحيوانية وكذلك الشركات العاملة في مجال المقاولات التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليون جنيه في أكثر سنويًا.

وتتيح المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج، بجانب رواتب وأجور العاملين وتخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه من قيمه المبلغ المخصص للمبادرة لتمويل الدفعة المقدمة من خلال البنوك للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.

ويستفيد من هذه المبادرة العملاء المتعثرين حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالعملاء غير المنتظمين وفقًا للدراسات الاجتماعية لكل عميل على حدة من قبل البنوك، كما أتاح البنك المركزي إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى البالغ حجم أعمالها 200 مليون جنيه سنويًا فأكثر والسماح للشركات حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها شركات متوسطة والشركات الصغيرة بالاستفادة من المبادرة.

صرف أساس مليون تصدير رواتب مركز جنيه دعم تمويل لبن منح عامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

عقب رحيله.. لماذا حرقت إسرائيل ألبومات صباح فخرى؟

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية

لقاء بينيت ومودى فى جلاسكو: تقارب جديد بين إسرائيل والهند

استطلاع: 36 مقعداً لـ"الليكود" و6 لـ"بينيت".. هل يريد الإسرائيليون عودة نتنياهو؟