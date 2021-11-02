مريم فخر الدين.. البرنسيسة

من صورة على غلاف مجلة فى مسابقة وهى فى عمر الطفولة، إلى نجمة سينمائية برصيد ٤٠٠ فيلم سينمائى، سكنت «الأميرة إنجى» قلوب عُشاق السينما المصرية. لأم مجرية وأب مصرى، ولدت «حسناء السينما» مريم فخرالدين فى محافظة الفيوم عام ١٩٣١، والتحقت بالمدرسة الألمانية فى القاهرة، التى تخرجت فيها وهى تُجيد ٧ لغات.

لقب «الأميرة» أو «البرنسيسة» الذى رافق الفنانة الراحلة طيلة حياتها، اكتسبته من ملامحها الرقيقة الهادئة والجميلة، لكن الارتباط الوثيق باللقب جاء عقب تجسيدها دور «الأميرة إنجى»، بنت الباشا الإقطاعى، التى وقعت فى غرام «على» الذى قدمه الراحل شكرى سرحان فى فيلم «رُد قلبى». هى أيضًا التى ارتبطنا بعشقها لـ«الدكتور حمودة»، المتخصص فى حرف الجر «حتى»، ذلك الدور الذى قدمه الراحل صلاح ذوالفقار فى فيلم «الأيدى الناعمة»، وغنى لها العندليب الأسمر «بتلومونى ليه»، فى الفيلم الذى شاركته بطولته: «حكاية حب»، لتعود وتؤكد جدارتها الفنية بدور بعيد عن شخصيتها الفنية، حين قدمت دور «مميز»، فى فيلم «النوم فى العسل»، للفنان عادل إمام. فى مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٤، فارقت «البرنسيسة» مريم فخرالدين عالمنا، برصيد كبير من البصمات والأدوار على الشاشة، وبملامح يأبى الزمن أن يُنسينا إياها.