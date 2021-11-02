ما الذي يشغل بال جيل الإنترنت؟ (انفوجراف)

أجرى مجلس الوزراء استطلاعا للرأى حول ما الذي يفعله الشباب بالإنترنت يوميا، وأجريت العينة على الفئة العمرية كن ١٨ سنة لـ٣٠ سنة، والاستطلاع تم في الفترة من ٣٠ سبتمبر لـ١٣ أكتوبر.

وجاءت النتائج وفقا للاستطلاع كالآتي:

٣٣.٦ ٪؜ إنشاء مشروع خاص.

٢٧.٨ ٪؜ استكمال دراستهم.

٢٠.٧ ٪؜ تكوين أسرة.

٢.٧ ٪؜ الحصول على وظيفة.

معدلات استخدام الإنترنت يوميا:

٦٠٪؜ يستخدمونه يوميا.

٢٤.٦٪؜ يستخدمونه اكثر من ٦ ساعات يوميا.

٢٧.٧٪؜ يستخدمونه من ٣ الى ٦ ساعات يوميا.

٢٦.٧ ٪؜ يستخدمونه اقل من ٣ ساعات.