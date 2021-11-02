الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

السريان الكاثوليك يحتفلون بتذكار جميع القديسين

مار افرام انطون سمعان
مار افرام انطون سمعان

تحتفل الكنيسة السريانية الكاثوليكية، برئاسة المطران مار افرام انطوان سمعان، الثلاثاء، بحلول تذكار جميع القدّيسين.

تكتفي الكنيسة السريانية الكاثوليكية، في احتفالات اليوم بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة، إنجيل القدّيس متّى.

على صعيد آخر، احتفل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بالقدّاس الإلهي في كنيسة مار بهنام وسارة في مدينة تور بفرنسا
‎عاونه المطارنة: مار جرجس كورية، النائب البطريركي في بلجيكا وفرنسا واللوكسمبورغ، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

وفي موعظته، تحدّث البطريرك عن بداية السنة الطقسية الجديدة مع أحد تقديس الكنيسة، حيث تتجدّد الخليقة ويتغيّر إنسان الخطيئة ليصبح إنسان البرّ من خلال المعمودية التي هي ميلاد جديد وتقديس للخليقة. 

أضاف أن الإنسان المؤمن يتجدّد كلّ يوم بفضل حرارة إيمانه بالربّ يسوع، والأهمّ هو أن يبقى إيماننا بيسوع المسيح متجدّدًا لنعترف على الدوام بلاهوته كما نطق القديس بطرس هامة الرسل بلسانهم جميعًا ولسان كلّ مؤمن أنّ يسوع هو المسيح ابن الله الحيّ. وباعترافه هذا، نال الطوبى وأصبح تلميذًا حقيقيًا للمسيح. 

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