الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الحكومة: بدء تطعيم الطلاب من 15 سنة ضد كورونا غدًا

جريدة الدستور

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه اعتبارًا من غد الأربعاء سيتم خفض التطعيم باللقاح ضد كورونا لسن 15 سنة، موضحًا أنهم يستهدفون بالأساس طلبة المدارس.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، توفير 8 ملايين جرعة  من لقاح فايزر يكفوا لطلبة المدارس، مؤكدًا أن الطلبة من سنة 15 سنة وقبل الـ18سنة لن يحصلوا إلا على لقاح فايزر وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

الحكومة: بدء تطعيم الطلاب من 15 سنة ضد كورونا غدًا

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

«الزراعة» توضح الطريقة الصحيحة لتسميد النعناع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: 36 مقعداً لـ"الليكود" و6 لـ"بينيت".. هل يريد الإسرائيليون عودة نتنياهو؟

إسرائيل: انطلاق المداولات في الكنيست حول مشروع ميزانية الدولة

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ