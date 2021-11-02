الحكومة: بدء تطعيم الطلاب من 15 سنة ضد كورونا غدًا

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه اعتبارًا من غد الأربعاء سيتم خفض التطعيم باللقاح ضد كورونا لسن 15 سنة، موضحًا أنهم يستهدفون بالأساس طلبة المدارس.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، توفير 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر يكفوا لطلبة المدارس، مؤكدًا أن الطلبة من سنة 15 سنة وقبل الـ18سنة لن يحصلوا إلا على لقاح فايزر وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.