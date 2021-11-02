الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع نجار مسلح إثر سقوطه من الطابق الثالث بأسوان

جثة
جثة

لقى نجار مسلح مصرعه، مساء الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله بقرية الحبارى بمركز إدفو بأسوان، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مركز شرطة إدفو، يفيد بأن لقى شخص مصرعه ويدعى "حمادة .ر.ع"، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل نجار مسلح، حيث إنه أثناء عمله داخل قرية الحبارى بمركز إدفو، سقط من الطابق الثالث ما أدى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وتم نقله إلى مشرحة إدفو العمومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.

بناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان سقوط الطابق الثالث جثمان الإجراءات القانونية إدفو نجار مسلح مصرع

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