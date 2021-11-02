«ديلي ميل»: ذوبان الغطاء الجليدي لجرينلاند

أكدت صحيفية «ديلي ميل» البريطانية، أن دراسة جديدة حول بيانات الأقمار الصناعية لحساب ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند من عام 2011 حتى عام 2020، وأثبتت أن الصفائح الجليدية فقدت أكثر من 3.5 تريليون طن من الجليد، مما أدى إلى زيادة مستويات سطح البحر بجميع أنحاء العالم بمقدار سنتيمتر واحد، وثلث هذا الارتفاع حدث في صيفي 2012 و2019 وكان بسبب موجة حر تدفقت حول منطقة جرينلاند.

وأضافت الصحيفة أن ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند يزيد من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة جديدة وجدت أن أكثر من 3.5 تريليون طن قد اختفت في العقد الماضي.

وتابعت أن فريق من العلماء قرر بقيادة هؤلاء في جامعة ليدز، أن الذوبان أدى إلى زيادة مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم بمقدار سنتيمتر واحد باستخدام بيانات الأقمار الصناعية للصفائح الجليدية الضخمة.

وأشارت إلى أن ثلث الارتفاع وقع في فصلين فقط - 2012 و2019 - عندما أدى الطقس القاسي إلى مستويات قياسية من ذوبان الجليد لم يتم ملاحظتها في الأربعين عامًا الماضية.

وخلال هذه الفصول الصيفية، انبعث الهواء الدافئ فوق جزء كبير من هامش الصفيحة الجليدية، وهو المكان الواقع بين الجليد والنهر الجليدي، ما أدى إلى زيادة ذوبان السطح.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها حديثًا أن ذوبان الجليد يختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على الموسم وأنه كان سببًا كبيرًا لموجات الحرارة المتدفقة حول جرينلاند.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، في وقت سابق إن تغير المناخ الذي صنعه الإنسان يهدد المنظومة البيئية لكوكبنا كما يهدد أرواح وأرزاق ملايين من البشر.