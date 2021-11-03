أطباء يضعون المنحنى الزمني لانتهاء موجة كورونا الرابعة

تمر مصر الآن بذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا والتي بدأتها في أغسطس الماضي، وبلغ متوسط الإصابات في الأسبوع الحالي 923 إصابة بعد أن تراجعت تحت خط الـ50 إصابة في أغسطس قبل بداية الموجة الرابعة، وكانت مصر قد سجلت مع بداية أكتوبر المنصرم زيادة قدرها 151% في أعداد الإصابات، وتزايدت مع بداية ذروة الموجة والتي سجلت 951 حالة إصابة أول أيام الشهر الجاري مقارنة بـ761 حالة بداية أكتوبر، ولكن مع بداية الموجة متى تنتهي ذروة هذه الموجة، وأفضل الطرق لمواجهتها، “الدستور” في السطور التالية عرضت التفاصيل في السطور التالية.

نوفمبر ذروة الموجة

وقال محمد أبو عامر أستاذ علم المناعة بجامعة المنوفية، إنه وفقًا للإحصائيات ومقارنة بالثلاث موجات الأولى فإن ذروة الموجة الرابعة ستبدأ في الأسبوع الثاني لشهر نوفمبر الجاري، موضحًا أن «الثلاث موجات السابقة كانت تصل للذروة والتي تشهد فيها ارتفاعات شديدة في أعداد الإصابات بعد مرور 3 شهور كاملة من بداية كل موجة، وفي الوقت الحالي انقضى ما يقرب من 80 يوم فأمامنا حوالي 10 أيام بالتحديد لدخول ذروة الموجة الرابعة.

نصح أبو عامر، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال هذه الأيام وحتى انتهاء ذروة الموجة الرابعة خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتجنب الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، مشيرًا أن المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح ستمر عليهم الذروة بأمان نسبيًا وإذا انتقلت لهم العدوى ستكون الأعراض بسيطة ولن يتفاقم الوضع معهم وصولًا للعناية المركزة أو الموت.

وأكدت وزارة الصحة من خلال تصريحات محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات السابقة من حيث أعداد المصابين وكذلك معدل الوفيات الذي سينخفض بسبب التطعيمات التي تسير على وتيرة منتظمة، مضيفًا في تصريحات سابقة إن ذروة الموجة الرابعة للفيروس من المقرر حسب التوقعات أن تكون في نوفمبر الجاري.

إحصائيات دولية للذروة في مصر

تقوم جامعات دولية بتحليل بيانات كل دول العالم وتعد تقارير عن ذروة موجات كورونا فيها، فحسب موقع (Healthdata.org) التابع لجامعة واشنطن ستكون ذروة انتشار الموجة الرابعة مع بداية نوفمبر الجاري، لتكون نهاية الذروة مع بدايات ديسمبر المقبل.

وحسب موقع (covid19-projections.com) الذي يستخدم الذكاء الصناعي لتوضيح توقعات ذروة حدوث موجات كورونا في العالم، وأكد أيضًا أن ذروة الموجة الرابعة في مصر تبدأ أوائل الشهر الجاري.

ورصد تقرير (Google Mobility) لتتبع الإجراءات الاحترازية حول العالم زيادة الأعداد و الزحام في المواصلات وأماكن العمل ومراكز التسوق و الجامعات و المدارس المصرية خصوصًا في بدايات الأسبوع المنصرم.

اللقاح بوابة النجاة

قال محمد سباعي طبيب قلب وأوعية دموية «إن اللقاح هو بوابة النجاة الوحيدة أمامهم خاصة مع ذروة انتشار الموجة الرابعة من الفيروس، مشيرًا «كورونا لها مضاعفات كثيرة على الجسم وأخطرها تأثيرُها على القلب فهي تسبب التهاب غشاء التامور المغلف لعضلة القلب، والذي يسبب ألمًا شديدًا بالصدر وقد يتطلب علاجه في بعض الحالات تدخل جراحي، كما تسبب مضاعفاتها جلطة في الشريان الرئوي وكلها أعراض لا يتحملها الإنسان الطبيعي فكيف سيتحملها مريض القلب».

ونوه منوهًا على ضرورة التزام أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى القلب بجميع الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها منذ انتشار الجائحة في مارس قبل الماضي، ومنها غسل الأيدي باستمرار وارتداء الكمامة، ومنع جميع الاحتفالات والتجمعات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع الالتزام بالتباعد المجتمعي، وعدم الاستهتار بتراجع الأعداد المُعلن عنها لأنها تعود للارتفاع بصورة كبيرة مع كل موجة جديدة.

وطالب سباعي أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة متابعة الطبيب حتى في حالة الشعور بأعراض بسيطة لدور برد عادي، حتى يتم التعامل مع الحالة منذ بدايتها ولا ننتظر تفاقم الأعراض.