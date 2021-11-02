الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك» يحذر من التخفيضات الوهمية فى «الجمعة البيضاء»

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء

أطلق جهاز حماية المستهلك تحذيرًا لكافة الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات) من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية؛ لجذب المستهلكين في ضوء ما يسمى بتخفيضات «الجمعة البيضاء» في مصر والعالم العربي، وتعرف عالميًا بتخفيضات Black Friday.

وطالب المهندس أيمن حسام رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الأفرع الإقليمية للجهاز، أن عليهم العمل على مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة، للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين، والتأكد من عدم تضمينها أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، وسيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة في عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.

كما ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين بالالتزام بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات، والتأكد من جدية العروض والتخفيضات.

وطالب الجهاز التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون.

كما دعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook"، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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