ندوة تعريفية بقاعة المؤتمرات للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة (صور)

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، الثلاثاء، اليوم التعريفى للطلاب الوافدين بالجامعة بقاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة العامة للجامعة، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أسامة موسى أمين عام الجامعة.

حضر الاحتفال الدكتور أحمد المطيري، رئيس المكتب الثقافى بسفارة الكويت بالقاهرة، الدكتور ناجى الناجي المستشار الثقافى لسفارة فلسطين بالقاهرة، الدكتور محمد سعد الجبورى نائب قنصل العراق بمصر، وعدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها، الدكتور شريف كشك، مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، الدكتور أحمد أنور العدل، المشرف العام على إدارة الوافدين بالجامعة، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، د. أسامة أبوالنصر، مدير مركز التطوير المهنى بالجامعة، منسقى مكاتب الوافدين بكليات الجامعة، عدد من الطلاب الوافدين بالجامعة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف عبدالباسط عن سعادته بدراسة عدد كبير من الطلاب الوافدين من مختلف الدول بجامعة المنصورة، ما يعكس احتضان مصر لكافة الدول ووعد الطلاب بتذليل الصعوبات أمام الطلاب الوافدين فى مجالات الدراسة والتدريب، مشددًا على ضرورة تلقى لقاح الوقاية من فيروس كورونا الذى سيكون الحصول شرطا لأداء الاختبارات.

أضاف البيومى، أن الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة يمثلون القوة الناعمة لبلادهم التى سيعودون إليها لخدمتها بعد انتهاء دراستهم بالجامعة، ودعا الطلاب الوافدين إلى الاهتمام بكل من المقررات الدراسية والأنشطة الطلابية والاندماج مع الطلاب من مختلف الجنسيات.

أشار حافظ إلى أن عدد الطلاب الوافدين المسجلين بالدراسات العليا بكليات جامعة المنصورة بلغ ٢١٢١ طالب يمكنهم القيام بكافة إجراءات التسجيل من خلال تطبيقات الجامعة عبر شبكة الانترنت، مضيفًا أن قيمة الدراسة بجامعة المنصورة نابعة من ريادة الجامعة على المستوى المحلى ووجودها ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة عالمية وفقا لتصنيف التايمز البريطانى.

أوضح الناجى أن الطلاب الوافدين عليهم الفخر بالانتماء لجامعة عريقة كجامعة المنصورة التى احتضنت الطلاب الفلسطينيين لسنوات طويلة.

وأشاد الدكتور أحمد المطيرى بمستوى الدراسة بجامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة محليا وإقليميا وعالميا التى تكمن الطلاب من الارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم والتماشى مع متطلبات سوق العمل .

أضاف الدكتور شريف كشك أن مركز تقنية الاتصالات والمعلومات جامعة المنصورة يخدم نصف مليون طالب مصرى وغير مصرى من خلال تمكينهم من تسجيل المواد الدراسية، والتعرف على نتائج الاختبارات وحجز العيادات الطبية.. مشيرا إلى أن الطلاب الوافدين يمكن أن يستفيدوا من تطبيقات الموبايل للدخول على شبكة الانترنت والاستفادة من خدمات جامعة المنصورة للطلاب الوافدين.

أضاف الدكتور أسامة أبوالنصر بإطلاق برنامج "التطوير المهنى للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة"؛ بهدف بناء شخصية الطالب وتطوير مهاراته لمواجهة تحديات سوق العمل.

أشار الدكتور أحمد أنور العدل إلى أن جامعة المنصورة من أوائل الجامعات المصرية التى تبنت سياسة التدويل واستقطبت طلابا من مختلف الدول، حتى أصبح عدد الطلاب الوافدين بالجامعة فى تزايد مستمر، مضيفًا أن جامعة المنصورة حرصت على إنشاء إدارة للوافدين لتذليل كافة الخدمات أمام الطلاب الوافدين، وتقديم خدمات طبية لهم من خلال مستشفى الطلبة الجامعى، وتوفير السكن الملائم لهم داخل الجامعة وخارجها.