الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

سهير البابلي
سهير البابلي

حالة من القلق سيطرت على روّاد السوشيال ميديا، والفنانين، بسبب تعرض الفنانة سهير البابلي لوعكة صحية أدت لدخولها إلى المستشفى.

وتصدرت سهير البابلي تريند جوجل، بعدما كشفت ابنتها لبرنامج «et بالعربي»، أن والدتها تعرضت لجلطة في الرئة أتتها على فترات، وهي متواجدة حاليًا في العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء والأجهزة.

ومن جانبه، بعث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة طمأنينة للجمهور، متابعًا في تصريحات لـ«الدستور»: «الحمد لله حاليًا هي أحسن وحالتها الصحية مستقرة، وأنا بطمأن جمهورها إنها بقت كويسة».

عودة الفنانة سهير البابلي للتمثيل

يذكر أن سهير البابلي عادت للتمثيل عام 2006، عقب نصيحة من الإمام محمد متولي الشعراوي، إذ أوضح أنه لا مانع من التمثيل في «وقار»، وتزوجت «البابلي» 5 مرات أولها من والد ابنتها الوحيدة «محمود الناقوري»، وبعد انفصالهما تزوجت من المطرب والملحن منير مراد الذي أشهر إسلامه من أجل حبه وتعلقه بها، وانفصلا بسبب الغيرة. 

تزوجت بعدها من الجواهرجي أشرف السرجاني وبعد وفاته تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، وكانت زيجتها الأخيرة من الفنان أحمد خليل، الذى انفصل عنها بسبب غيرته الشديدة عليها.

«شيحة» تطالب بالدعاء للفنانة القديرة

وكانت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، وجهت رسالة تطالب جمهورها بالدعاء للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية، ونشرت «شيحة» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة للفنانة وعلقت عليها قائلة: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها.. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».

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وائل لطفي

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أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

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