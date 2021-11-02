الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

الثقافة

عبد الرازق قرنح يلتقي قرائه في معرض الشارقة الدولي للكتاب..غدا

عبد الرازق قرنح
عبد الرازق قرنح

يستعد عبد الرزاق قرنح، لمقابلة قرائه في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021. 

وفاز «قرنح»، 73 عامًا، المولود في تنزانيا والمقيم في بريطانيا بجائزة نوبل للآداب2021، بحسب ما أعلنت الأكاديمية السويدية.

وأوضحت لجنة التحكيم أن المؤلف الذي تشكل رواية «باراديس» أشهر مؤلفاته، مُنح الجائزة نظراً إلى سرده «المتعاطف»، والذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات.

وفي تصريحاته الأولى بعد الفوز، قال «قرنح»: ممتن للأكاديمية، إنه أمر رائع وجائزة كبيرة، وسط لائحة ضخمة من الكتاب الرائعين، مازلت أحاول استيعاب الأمر».

وتابع: «كانت مفاجأة، ولم أصدق الأمر حتى سمعت الإعلان».

ودعا الفائز بنوبل الآداب أوروبا، إلى اعتبار اللاجئين الوافدين إليها من إفريقيا بمثابة ثروة، مشددًا على أن هؤلاء «لا يأتون فارغي الأيدي»، وحضّ على تغيير النظرة إلى أشخاص موهوبين ومفعمين بالطاقة، حسب تعبيره.

من هو عبدالرزاق قرنح؟

مواليد 20 ديسمبر 1948، روائي تنزاني من أصول عربية يمنية، يكتب بالإنجليزية ويقيم في المملكة المتحدة. 

أشهر رواياته هي «الجنة» 1994، والتي تم وضعها في القائمة المختصرة لكل من جائزة بوكر وويتبريد، ورواية «الهجران» 2005، و«عن طريق البحر» 2001، والتي تم إدراجها في القائمة الطويلة للبوكر وأدرجت في القائمة المختصرة لجائزة لوس أنجلوس تايمز للكتاب.  

مُنح جائزة نوبل في الأدب لعام 2021 وذلك نظراً لما أظهره من «حُسنِ استبصارٍ خالٍ من أي مساومة لآثار الاستعمار، ولتعاطفه مع قدر اللاجئ العالق في هُوَّة الاختلافات بين الثقافات والقارات».

https://www.facebook.com/SharjahBookAuth/videos/2049772721839155

 

عبد الرازق قرنح نوبل معرض الشارقة الدولي للكتاب الأكاديمية السويدية آثار الاستعمار ومصائر اللاجئين

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