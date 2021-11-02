رئيس الجزائر يجدد دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا

جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء، دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ولكل الخطوات المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون اليوم بقصر الشعب بالعاصمة الجزائر، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التى تقوم بزيارة رسمية للجزائر للمشاركة في احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

ونقلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تهاني المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي لأشقائهم الجزائريين رئاسة وحكومة وشعبًا بهذه المناسبة، وعبرت عن اعتزازها بوجودها في الجزائر ومشاركة الأشقاء الجزائريين احتفالاتهم بهذه المناسبة المهمة في تاريخ الجزائر المشرف.

وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وفي المجالات كافة.

كما تم التشاور حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وكذلك مؤتمر باريس الدولي المعني بليبيا، والمزمع إقامته في 12 نوفمبر الجاري.

المنقوش تلتقي نظيريها الجزائري والتونسي

وعقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ونظيريها الجزائري رمطان لعمامرة، والتونسي عثمان الجرندي، أمس جلسة مباحثات مشتركة بالعاصمة الجزائر.

وتركزت جلسة المباحثات المشتركة على استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا ومؤتمر باريس الدولي المعني بليبيا، والمزمع إقامته في 12 من شهر نوفمبر الجاري.

كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة مخرجات مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا الذي احتضنته العاصمة طرابلس في 21 من شهر أكتوبر الماضي ، والتأكيد على أهمية هذه المبادرة لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، إضافة إلى التأكيد على أهمية تنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش قد وصلت إلى الجزائر أمس، للمشاركة في احتفالات الشعب الجزائري بالذكري الـ 67 لانطلاق الثورة الجزائرية إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، والتى انطلقت في 1 نوفمبر 1954.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، ومؤتمر باريس الدولي المعني بليبيا، والمزمع إقامته في 12 نوفمبر الجاري.