النبي أوصى بهما.. الشيخ محمد أبو بكر يوضح أهمية قراءة سورتين في صلاة الفجر

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، إن السنة بعد الصلاة لها فضل كبير، وإن سنة صلاة الفجر جميعا نعرف أهميتها ولا نتركها أبدًا.

وأضاف في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موفع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" هناك سورتين لابد أن تحافظ على قراءتهما أيها المسلم في السنة بصلاة الفجر، ومن يواظب على ذلك فيأخذ براءة من الشرك، وبراءة من النار، ويجدد إيمانه، وشهد رسول الله بأن من يقرأ هاتين السورتين فقد عرف ربه وآمن بالله، ليس فقط، فهذه وصية وصى بها أحد الصحابة بأن يقرأ هاتين السورتين في سنة صلاة الفجر بعد قراءة سورة الفاتحة مباشرة.

وأشار إلى أن السورتين هما سورة الإخلاص وسورة الكافرون، مستدلا بما جاء عن عن عائشة قالت ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.