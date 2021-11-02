محافظ أسوان يتابع نتائج المرور الدورى لفريق «حياة كريمة»

قام فريق عمل وحدة حياة كريمة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمرور الميدانى؛ لتفقد مشروعى إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية حجازة بمركز كوم أمبو.

مشروعات حياة كريمة

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم عقد لقاء جماهيري مع أهالى القرية لاستعراض المشروعات المتنوعة الجارى تنفيذها لتوفير حياة كريمة لـ27 ألفا و644 مواطنا يمثلوا أهالى القرية وتوابعها بإجمالى 11 قرية وعزبة ونجع، حيث تم الاستماع لكافة المطالب والاحتياجات والتى تركزت فى مجالات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطرق وأساليب التسويق والترويج الجيد للمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المزمع إنشاؤها، بجانب دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال زيادة عدد القوافل الطبية والمساعدات العينية للقرية وتوابعها.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية الدورية لفريق عمل وحدة حياة كريمة لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

مشروعات حياة كريمة

كما أشار رئيس وحدة حياة كريمة إلى أنه تم إعداد تقرير شامل لحصر كافة المطالب والإحتياجات المطروحة باللقاء وجار التواصل والتنسيق مع المسئولين والجهات المعنية لتلبيتها بالشكل المطلوب، مؤكدا أن فريق عمل الوحدة واصل مروره الميدانى بتفقد الأعمال الجارية بمشروعات إنشاء المجمعات الزراعية بقرى الكفور وسلوا بحرى بمركز كوم أمبو، حيث تم التأكيد على تكثيف الجهود لضمان الانتهاء من هذه المشروعات فى مواعيدها المحددة.