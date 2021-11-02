رفع 150 طن تراكمات أتربة ومخلفات فى أسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة المهندس سيد مدنى، أعمال الكنس والرش ورفع تراكمات القمامة وأكوام الأتربة على مدار الأسبوع الماضى بإجمالى 980 طن مخلفات وأتربة داخل الشوارع ووسط الكتل السكنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الكفاءة لأعمدة الإنارة وتقليم وتهذيب الأشجار بأحياء شرق وغرب ووسط المدينة وبعض الوحدات القروية داخل المركز .

وفى نفس السياق أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو على أنه خلال خلال اليومين الماضيين تم رفع 150 طن من تراكمات الأتربة والمخلفات داخل الشوارع الرئيسية والجانبية بمختلف القرى تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان أثناء زيارته لقرية الرمادى قبلى.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر بتنظيم حملة مكبرة لمداهمة 12 مخزنا للنباشين بحى جنوب مع مصادرة مختلف الأدوات والمعدات المستخدمة فى ذلك، وبالتوازى قام رئيس حى جنوب ومدير لجنة المتابعة الميدانية بالإشراف على إيقاف الأعمال لبناء مخالف بدون تراخيص على مساحة 296 م2 بمنطقة الرضوانية بحى جنوب ومصادرة المعدات وأدوات البناء، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة .

وفى مدينة كلابشة أكد على ياسين رئيس المدينة على استمرار أعمال النظافة اليومية ورش وتطهير الشوارع والميادين، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لأعمدة الإنارة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية بتكثيف الجهود المبذولة خلال الفترة الصباحية والمسائية؛ لرفع مستوى النظافة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمختلف المراكز والمدن.