الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مراسم أداء اليمين القانونيه لمعاوني النيابة الإدارية الجدد (صور)

الحفل
الحفل

شهد المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وذلك بمقر وزارة العدل بحضور المستشار عمر مروان.

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واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد،  رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بمعالي المستشار  عمر مروان، وزير العدل ، مهنئًا معاوني النيابة الجدد ووجه تحية تقدير لرئيس  الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإصداره قراري تعيين الدفعتين.

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وطالب سيادته الأعضاء الجدد، أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، وأكد  على ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.

وأنهى كلمته،  مؤكدًا على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس في حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون .

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كما تفضل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإلقاء كلمته التي رحب فيها بالمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ المعاونين الجدد.

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وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم  والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دولة القانون  تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وفي الختام، قام كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، و المستشار، عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.

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ومن جانبه صرح المستشار  أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الْأعلى للنيابة الإدارية، أن الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد، سوف يجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٣ و ٤ / ١١ / ٢٠٢١.

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