«الدواء» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو اللقاحات

طالبت هيئة الدواء المواطنين بالإبلاغ عن الآثار الجانبية التي يتعرضون لها نتيجة تناول أحد الأدوية أو اللقاحات.

وأكدت الهيئة، أنه يجب على المواطنين دائمًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها التي قد يعانون منها بعد تلقي أي دواء أو لقاح مثل المضاد لفيروس كورونا، حتى يضاف إلى معلومات السلامة المتاحة للأدوية واللقاحات.

وأضافت أن الابلاغ يساعد على جعل الأدوية واللقاحات أفضل للجميع، لافتة إلى أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات عن طريق:

الموقع الإلكتروني: www.edaegypt.gov.eg.

الإيميل: [email protected]

الخط الساخن ل هيئة الدواء المصرية :15301

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن مشاركتها فى فعاليات الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مع المركز العالمى لمراقبة الأدوية أوبسالا (UMC) والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لرصد الأدوية الدولي، وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بشئون الدواء، وكذلك هيئات وسلطات مراقبة الأدوية الوطنية من 64 دولة في جميع أنحاء العالم.

ويقوم مركز أوبسالا بتخصيص الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من كل عام للاحتفال بالسلامة الدوائية، ويعتبر العام الحالى هو العام السادس، والذى يحمل شعار "ساعد في جعل اللقاحات أفضل وأكثر أماناً للجميع من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها".

وتستهدف الحملة، والتى تستمر ابتداء من الغد وحتى ٧ نوفمبر الجارى، التوعية بأهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها بعد تناول الأدوية أو الحصول على اللقاحات؛ وذلك من خلال نشر عدد من الفيديوهات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد نظمت أمس زيارة ميدانية لشركة النيل للصناعات الدوائية، من أجل تقديم الدعم الفني الخاص بممارسات التصنيع الجيد ومراجعة خطوط إنتاج المستحضرات الصيدلية بشكل تفصيلي طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية، وسرعة التواصل المباشر مع ممثلي هيئة الدواء المصرية؛ للحصول على أكبر استفادة ممكنة والحصول على إجابات وافية عن كافة التساؤلات والاستفسارات والاستماع للرؤى والأطروحات المقدمة كبدائل متنوعة لإثراء وتطوير المنظومة الدوائية.