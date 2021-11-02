هدى المفتي: وضع تصنيف عمري على «فرق خبرة» أمر يخص الرقابة

أعربت الفنانة هدى المفتي، عن سعادتها بالعرض الأول للفيلم السينمائي الجديد "فرق خبرة"، والذي يعد أول بطولاتها السينمائية الفترة الحالية، وهو العمل الذي يشاركها في بطولته الفنان محمد الشرنوبي، وأقيم له عرض خاص أمس الاثنين في أحد السينمات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت هدى المفتي لـ"الدستور"، أنها ليست لها علاقة نهائياً أو أي تعليق بوضع تصنيف عمري علي فيلم "فرق خبرة" وهو + 12، مشيرة إلى أن هذا التصنيف وهذا الأمر يخص الشركة المنتجة والرقابة على المصنفات الفنية، مؤكدة أن الفيلم لا يوجد به ما يستدعي وضع هذا التصنيف ولكن تحترم هذا القرار جداً.

وعرض أمس الإثنين فيلم "فرق خبرة" بعرض خاص للعمل في إحدى السينمات بالتجمع الخامس وذلك بحضور أبطاله الذى يشارك فيه كل من الفنان محمد الشرنوبى وهدى المفتى، فيما تم طرحه في دور العرض بدءًا من غداً الأربعاء 3 نوفمبر، وينتظر جمهور السينما ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز خلال أحداث الفيلم.

وظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مميزة كعادتها فى البرومو الرسمى لفيلم "فرق خبرة" مع محمد الشرنوبى وهدى المفتى، حيث يعد هذا الفيلم آخر أعمال دلال عبد العزيز والتى لم يمهلها القدر لمشاهدته عند عرضه.

فيلم "فرق خبرة" كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، وهو بطولة محمد الشربونى، هدى المفتي، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه دسوقى، سينيتا خليفة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، ويجسد شربونى خلال الفيلم دور شاب من طبقة متوسطة يعمل مصمم جرافيك، بينما تظهر هدى المفتى بدور فنانة ورسامة تاتو شابة.