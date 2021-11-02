الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانيات أوروبيات تشدن بجهود البرلمان العربى فى دفع وتمكين المرأة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أشادت برلمانيات أوروبيات بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي في دفع وتمكين المرأة العربية.

جاء ذلك خلال محاضرة الدبلومة التطبيقية حول المهارات الحديثة في العمل البرلماني للعضوات، والتي أطلقها مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي، ويشارك فيها عدد كبير من عضوات المجالس والبرلمانات العربية. 

وأكدت النائبة كاتيكا جلاموزيتا عضو البرلمان الكرواتي وعضو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أهمية تمكين المرأة في المناصب القيادية وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والفرص بين الجنسين مع الأهمية بمكان إنهاء الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة، وضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد والصحة والموارد الاقتصادية والمشاركة في الحياة السياسية لكل من الجنسين. 

ودعت عضو البرلمان الكرواتي، إلى ضرورة إعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساوٍ، داعية إلى الاستفادة من تجارب برلمانات الدول التي حققت نجاحا كبيرا في دفع وتمكين المرأة على سبيل المثال تجارب كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، إذ يعد تمثيلهن السياسي كبيرا في مجالسهن إضافة إلى تونس والجزائر.

ومن جهتها، لفتت النائبة يانا كيارا عضو البرلمان الإيطالي وعضو الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط إلى بعض الإشكاليات التي تواجه تمكين النساء في مجتمعاتهن ومشاركتهن السياسية وغيرها من الحواجز المنهجية التي تعيق النساء عن المشاركة المتساوية في جميع مجالات الحياة سواء في القطاعين العام أو الخاص والتي تتطلب النظر في مراجعة القوانين والتشريعات التمييزية، وزيادة عدد النساء في البرلمانات ومجالس الوزراء والمناصب القيادية وتنفيذ الإصلاحات القانونية التقدمية، وتحدي الأعراف السائدة والصور النمطية التقليدية للنوع الاجتماعي، فضلاً عن دعم النساء في المجالات السياسية.

وأشادت النائبتان الأوروبيتان في برلمان البحر الأبيض المتوسط بالدعم الكبير الذي يقدمه البرلمان العربي برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي واهتمامه الكبير بقضايا المرأة ومبادراته وبرامجه الطموحة، ونشاطه الملحوظ على الصعيد الدولي من أجل دعم ونصرة قضايا المرأة لما لها من دور فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات.

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وائل لطفي

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