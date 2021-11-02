مؤسس «أمازون» يتعهد بتخصيص مليارى دولار إضافيين لجهود صون الطبيعة

خلال كلمته في «كوب 26»..

تعهّد الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" وثاني أغنى رجل في العالم، بتخصيص 2 مليار دولار أمريكي من "صندوق بيزوس للأرض" من أجل تجديد الطبيعة وتحويل أنظمة الغذاء.

وقال بيزوس، اليوم الثلاثاء، في خطابه أمام مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للتغير المناخي (كوب26)، المنعقد حاليًا في جلاسجو باسكتلندا: "يجب علينا صون ما هو باقٍ لدينا، يجب علينا استعادة ما فقدناه، ويجب علينا تنمية ما نحتاجه للعيش دون تخريب الكوكب للأجيال القادمة في المستقبل"، حسب ما نقلت عنه مجلة "فوربس" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت المجلة إلى أن تعهد "بيزوس"، اليوم يُضاف إلى تعهّده، في سبتمبر الماضي، بتخصيص مليار دولار من أجل جهود مكافحة تغير المناخ.

وأشار الملياردير الأمريكي إلى أن إجمالي الـ3 مليارات ستسهم في دفع أجندة "صندوق بيزوس للأرض"- وهي مبادرة خيرية بقيمة 10 مليارات دولار أُطلقت في فبراير 2020- تركز على صون مساحات البرية واستعادة المنظار الطبيعية وتحويل أنظمة الغذاء. ومن المقرر إنفاق ميزانية الصندوق بالكامل بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بقمة (كوب27)، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية، العام المقبل، قال "بيزوس"، إن صندوقه سيكون "حريصًا على المشاركة ضمن استراتيجية منسّقة تقودها البلدان الإفريقية لتكثيف الدعم لإحياء القارة"، داعيًا الشركات الخاصة للانخراط في محاربة التغير المناخي، الأمر الذي برره بعدم إمكانية الاعتماد فقط على الحكومات والمنظمات الخيرية والمنظمات غير الحكومية الأخرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أبدى خلال خطابه أمام مؤتمر المناخ، أمس، تطلعه لاستضافة مصر للدورة المقبلة من المؤتمر.

وصرح: "نتطلع لاستضافة قمة المناخ فى مصر باسم القارة الإفريقية، حيث سنسعى إلى تعزيز عمل المناخ الدولى للوصول لنتائج مؤتمر باريس".