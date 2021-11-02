الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول روسي: وصول الأسلحة الأمريكية في أفغانستان إلى السوق السوداء «مشكلة عالمية»

الأسلحة الأمريكية
الأسلحة الأمريكية في أفغانستان

حذر رئيس المركز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوجاييف، من وصول الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان إلى السوق السوداء، محذرًا من أن ذلك سيمثل مشكلة للعالم بأسره.

وقال شوجاييف - في مقابلة مع قناة (إر بي كا) بثتها اليوم الثلاثاء - "إن ترك الأمريكيين لأسلحة ومعدات عسكرية بمثل هذا الكم الهائل أصبح مشكلة كبيرة، ليس فقط لأفغانستان، ولكن للعالم بأسره؛ لأن مختلف التنظيمات الإرهابية تنشط في هذا البلد"، مضيفًا أن "هذا السلاح سوف يقع في أيديهم أيضًا، هذا إذا لم يكن قد وقع".

ولم يستبعد "شوجاييف"، أن تدخل هذه الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان إلى السوق السوداء.

وأضاف رئيس المركز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، أنه في هذه الحالة يمكن أن تصل الأسلحة إلى أي مكان في العالم.

وقال: "من الممكن أن تنتظرنا مفاجآت غير سارة للغاية، خاصة أن الولايات المتحدة تركت معدات خطيرة للغاية هناك".

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