4 نوفمبر.. الحكم على المتهم بهتك عرض مريضة داخل مستشفى بالهرم

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الثلاثاء، الحكم على ممرض متهم بالتحرش بمريضة، أثناء تواجدها داخل غرفة الطوارئ بمستشفى شهير بمنطقة العمرانية بالجيزة، لجلسة 4 نوفمبر المقبل.

الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من ربة منزل تدعى «ر. ح. ح» تبلغ من العمر 38 عاما، تتهم ممرضًا بأحد المستشفيات بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن المتهم يدعى «ح. ح.إ» يبلغ من العمر 25 عاما، يعمل ممرض بمستشفى خاصة، وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

وبسؤال الضحية، قالت إنها كانت تسير بصحبة زوجها، وأصيبت بحالة من الاختناق - ضيق في التنفس، وذهبت للمستشفى التي يعمل بها المتهم، وبمجرد دخولها الطوارئ قام المتواجدون بوضعها على سرير وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لها، وطلب ممرض من زوجها تركها والخروج من الغرفة لاستكمال علاجها، وفي ذلك التوقيت حضر المتهم، وقام بإغلاق الستارة الموضوعة حول السرير التي ترقد عليه.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تسلل إلى حجرة المريضة وتحرش بها، فصرخت وحاولت مقاومته واستغاثت بمن في المستشفى، وشرحت المريضة خلال التحقيقات أنها فوجئت بشخص يهتك عرضها ويمسك بمكان عفتها ويحاول اغتصابها، فقاومته واستغاثت بالمتواجدين بالمستشفى.

وتبين خلال التحقيقات أن المتهم هرول هاربا بعدما أثار صراخ المريضة حالة من الجلبة، ولكنها تمكنت من التعرف عليه.