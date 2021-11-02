«الميراث» يُنهي حياة فتاة حرقًا على يد شقيقها بالدقهلية

توفيت فتاة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها، في مستشفى الحروق التابعه لجامعه المنصورة، بعد يومين من إشعال النيران بها من قبل شقيقها، لخلافات بينهما على الميراث.

كان أحد الشباب بقرية كفر الكردي التابعة لقسم الكردي بمحافظة الدقهلية، قد أشعل النيران في شقيقته بعدما سكب عليها البنزين؛ لخلاف على الميراث، ما أدى إلى إصابتها بحروق مختلفه، واشتعال النيران في المنزل ونقلها إلى مستشفى في حالة خطرة، وضبط المتهم الذي اعترف بارتكابة الواقعة باستخدام مادة قابلة للاشتعال,

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حريق بمنزل بناحية كفر الكردي التابعة لمدينة الكردي.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق بمنزل "زكريا محرز محمد عوف"، وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 مترا تقريبا، وأن الحريق نشب بشقة بالدور الثالث مكون من غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية كما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

ونتج عن الحريق إصابة "وداد زكريا محرز محمد عوف"، 25 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة بالكردي، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى ميت سلسيل وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤالها أقرت قيام شقيقها المدعو "محمد زكريا محرز محمد عوف" 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم ذات العنوان بسكب بنزين عليها من جركن بلاستيكى كان بحوزته، ثم أشعل النار بها باستخدام "ولاعة"، مما أحدث إصابتها لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة كما قررت المصابة وبإرشاده تم ضبط الجركن البلاستيكي المستخدم وكذا الولاعة المستخدمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 995 لسنة 2021 إداري الكردي، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات