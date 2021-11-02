الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الجمهور يدعم سهير البابلى بعد مرضها

سهير البابلي
سهير البابلي

أزمة صحية تعرضت لها الفنانة سهير البابلي، نُقلت على إثرها إلى المستشفى ودخلت العناية المركزة، لتلقى الرعاية اللازمة، وأعلنت إبنتها نيفين الناقورى، دخول والدتها فى غيبوبة كاملة منذ أيام.

الخبر أثار حالة من القلق والتساؤلات بين جمهور الفنانة الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتوالت تعليقات الجمهور لها بالشفاء العاجل، حيث علقت مارتينا عادل عبر موقع "فيس بوك"، “العملاقة ربنا يشفيها و يعافيها و يسعدها زى ما أسعدت ناس كتير”.

وطالبت مريم ذو الفقار جمهور الفنانة بالدعاء لها، وقالت "أرجو الدعاء للفنانة الكبيرة سهير البابلي الجميلة، السكر بتاعنا كلنا، يارب نجيها وبارك في عمرها يارب".

وطالبت جنة محمد أيضًا عبر أحد صفحات "فيس بوك" جمهور الفنانة بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وتصدر إسم الفنانة سهير البابلي عمليات البحث على «جوجل»، بعدما كشفت ابنتها لبرنامج "et بالعربي"، أن والدتها تعرضت لجلطة في الرئة أتتها على فترات، وهي متواجدة حاليًا في العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء، وتقوم بالإطمئنان عليها بشكل مستمر.

وأعلنت الفنانة حلا شيحة، عبر صفحتها على موقع الصور"انستجرام"، بالأمس، عن تعرض الفنانة سهير البابلي لأزمة صحية شديدة، وطالبت متابعيها ومحبي النجمة القديرة بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مُعلقًة:"جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها"، وكانت قد انهالت تعليقات محبي الفنانة الكبيرة على منشور حلا شيحة بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

سهير البابلي
سهير البابلي
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مواقع التواصل العناية المركزة السوشيال ميديا أزمة صحية الفنانة حلا شيحة سهير البابلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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