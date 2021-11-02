الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 1580 إعلانًا مخالفًا وتحصيل 2 مليون جنيه غرامات بالإسكندرية

حملات ازالة الاعلانات
حملات ازالة الاعلانات

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء حيث تم إزالة 1580 إعلان مخالف وتحصيل 2 مليون غرامات فورية وتحرير 1146 محضر بحملات مكبرة على مستوى الأحياء خلال أسبوع.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية المعنية بشن حملات مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى أنحاء الإسكندرية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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وأكد الشريف على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة. 
وأضاف أن المحافظة تعمل على إقامة العديد من المشروعات لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية، محذراً أنه غير مقبول نهائياً بتواجد مثل تلك الإعلانات المخالفة التي تسيء للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية.

وكان قد قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش بنطاق حي شرق. مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين والمقصرين فوراً.

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وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية المعنية بشن حملات مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى أنحاء الإسكندرية، وعرض تقرير يومياً بما تم بالحملات. 
كما أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين ومحاسبة المقصرين عن ذلك فوراً.

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وأوضح الشريف أن المحافظة تعمل على إقامة العديد من المشروعات لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية وعلى رأسها "مشروع الهوية البصرية". 

وحذر أنه غير مقبول نهائياً بتواجد مثل تلك الإعلانات المخالفة التي تسيء للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية، وذلك بحضور جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.

أحياء الإسكندرية الإعلانات المخالفة إزالة 1580 إعلان تحرير 1146 محضر الأحياء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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