استعلم| رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على الإنترنت 2021

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021 على الإنترنت من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل شهريا تصدر القائمة البحثية لرغبة الملايين من المواطنين في الحصول على كافة خدمات الكهرباء لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأبرز الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر المنصة.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على الإنترنت 2021

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منصة إلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلالها قضاء كافة المصالح الحكومية الخاصة بشأن تركيب العدادات الكهربائية وذلك ضمن الخطة الرقمية التي تبنتها الحكومة لتخفيف عناء المواطنين عند إنجاز خدمات حكومية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اضطر الجميع إلى استخدام البدائل الإلكترونية بدلا من التعامل المباشر مع الموظفين داخل المصالح الحكومية لتفادي انتشار خطر العدوى خاصة مع عدم اكتشاف علاج فعال للفيروس القاتل بعد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيا 2021

وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر موقعا إلكترونيا للاستعلام عن إجمالي قيمة فواتير الاستهلاك الشهري للكهرباء لتخفيف الأعباء عن العملاء وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر منصة الكهرباء من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها الراغب في الاستعلام عن الفاتورة

كتابة بيانات المتعاقد مع الشركة لتركيب العداد كاملة في الخانات المخصصة لذلك

كتابة بيانات العداد المراد الاستعلام عن فاتورة استهلاكه الشهري

تحديد مكان العداد (شقة، دور، عقار، شارع، منطقة، حي)

تسجيل قراءة العداد

الضغط على زر الإستعلام

ظهور رسالة بإجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه عن استهلاك فاتورة الكهرباء الشهري

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أبرز الخدمات التي تقدمها منصة الكهرباء للمواطنين 2021

يقدم رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على الإنترنت عدة خدمات للمواطنين أبرزها دفع الفواتير الشهرية إلكترونيا و تقديم طلبات تحويل العداد إلى كودي وتركيب عدادات بديلة وتسجيل بيانات عداد الحسابات وفحص العداد وتقديم طلبات توصيل التيار الكهربائي للمباني والمنشأت وخدمات الأعطال والاستفسار عن تساؤلات المواطنين والرد على الشكاوى وخدمة تقديم المقترحات وتغيير اسم صاحب العداد.