الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الروائي الكويتي سعود السنعوسي في ضيافة «كاتبان وكتاب».. غدا

سعود السنعوسي
سعود السنعوسي

ضمن فعاليات مبادرة «كاتبان وكتاب»، تبث في السابعة من مساء غد الأربعاء، عبر تطبيق «زووم»، أمسية جديدة من أمسيات المبادرة، التي تنظمها وتديرها الروائية دكتورة رشا سمير، إذ تستضيف الروائي الكويتي سعود السنعوسي.

وسعود السنعوسي، كاتب روائي، سبق وصدر له العديد من الأعمال الروائية والمسرحية، إلى جانب مقالات أسبوعية في عدد من الصحف والمجلات الشهيرة.

ومن أعمال سعود السنعوسي الروائية كل من:

  • «سجين المرايا» عام 2010 ونال عنها جائزة ليلى العثمان لإبداع الشباب في القصة والرواية.
  • «ساق البامبو» عام 2012، وحصد من خلالها جائزة البوكر العربية لعام 2013 وجائزة الدولة التشجيعية من الكويت عام 2012، وترجمت إلى العديد من اللغات الأجنبية.
  • «حمام الدار» عام 2017، وتأهلت للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.
  • «ناقة صالحة» عام 2019.
  • «فئران أمي حصة» عام 2015، والتي استشرف سعود السنعوسى من خلالها، ما يهدد المستقبل  الفتن الطائفية بين معتنقي مذهبين ــ السنة والشيعة ــ يتوجهان لنفس القبلة٬ ويتبعان نفس النبي، إذ يتحدث سعود السنعوسى، فى هذه الرواية، عن المستقبل، تحديدا عام 2020، وتحديده هذا التاريخ لانفجار الفتن الطائفية والقتل على الهوية ربما وجده متلقى روايته شديد التفاؤل، حيث أجّل مشاهد الخراب والدمار وتقسيم المدينة الواحدة إلى مئات الحواجز والمناطق بين مشايعى كل طائفة وأخرى.

يتوازى السرد عبر زمنين، ما كان فى طفولة الراوى وأيامه الخوالى، وبين ما «يحدث الآن»، الكابوسية الضاغطة على أنفاسك وأنت تتابعها، والتي تدفع الدماء حارة في عروقك بالسؤال الشائك: ماذا قدمت الأديان للإنسانية سوى الشقاء والبؤس؟ وكيف فرقت الأديان بين البشر بعضهم البعض وبثت بينهم الحقد والبغضاء وشهوة القتل والإفناء للآخر إن لم يعتنِق معتنَقى لأننى أملك الحقيقة المطلقة؟! ذلك الشقاق الذى بثته الأديان لم يقتصر بين ديانة وأخرى، إنما داخل الدين الواحد ما بين شيعة وسنة، دروز وبروتستانت، كاثوليك وأرثوذوكس٬ سيخ وتاميل.

من هي رشا سمير؟

الكاتبة دكتورة رشا سمير، فهي روائية مصرية، كاتبة صحفية وطبيبة أسنان.

صدر له العديد من الروايات نذكر من بينها: جواري العشق ــ سألقاك هناك ــ بنات في حكايات ــ يعني إيه راجل؟ ــ ورواية للقلب مرسى أخير.

مبادرة كاتبان وكتاب سعود السنعوسي رشا سمير جواري العشق سجين المرايا ساق البامبو فئران أمي حصة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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