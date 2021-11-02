الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تراجع إلزامية ارتداء أوقية الوجه وسط تراجع معدل الإصابات

جريدة الدستور

أعلنت الفلبين أن فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا تراجع سياسة إلزامية ارتداء أوقية الوجه المثيرة للجدل.
وقال المتحدث الرئاسي هاري روك - خلال مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية - "يمكنني أن أؤكد أنه بينما يتناقص عدد الحالات الجديدة، فإننا نتحدث أيضًا عما إذا كنا سنستمر في ارتداء الواقية للوجه". 

وأضاف " لا يوجد قرار حتى الآن، لذلك سنستمر في ارتداء أوقية للوجه في الوقت الحالي".

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد خفف متطلبات ارتداء أوقية الوجه وقصر استخدامها الإلزامي على المناطق المزدحمة والمغلقة.


يذكر أن ثمة جدل دائر في الفلبين وسط تساؤل الكثيرون عن مطلب فرقة العمل المعنية بمكافحة الوباء ارتداء أوقية للوجه فوق الكمامات ، رغم الافتقار الواضح إلى الأساس العلمي لهذه السياسة.

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