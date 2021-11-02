تنزانيا تستقبل 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» مُقدمة من الصين

استقبلت تنزانيا، اليوم الثلاثاء، 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19) من الصين، كدفعة ثانية؛ مما يعزز حملة الدولة الواقعة شرق إفريقيا، لتحصين شعبها ضد الفيروس.

وأعربت وزيرة الصحة التنزانية، دوروثي جواجيما، وفقًا لقناة "سي. جي. تي. إن." التليفزيونية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن شكرها للصين على التبرع باللقاحات.

وقالت "جواجيما"، إن "الشحنة الثانية من اللقاحات التي تبرعت بها الحكومة الصينية، ستقطع شوطًا طويلًا في مساعدة بلادها على مكافحة الفيروس"، مناشدة بضرورة الحصول على لقاحات "سينوفارم"، مؤكدة أنها آمنة وتمت الموافقة عليها من جانب منظمة الصحة العالمية.

وفي أوائل الشهر الماضي، تلقت تنزانيا، مليونًا و65 ألفًا و600 جرعة، كدفعة أولى من الصين عبر منشأة "كوفاكس".