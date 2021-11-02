البنتاجون يراقب الوضع على الحدود «الروسية - الأوكرانية» عن كثب

قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن البنتاجون يراقب الوضع عن كثب وسط تقارير تفيد بوجود تعزيز جديد للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي "نحن على علم بالتقارير الخاصة بوجود نشاط عسكري روسي غير عادي بالقرب من أوكرانيا، وسنواصل التشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن هذه المسألة".

وأضاف: "كما قلنا من قبل، فإن أي إجراءات تصعيدية أو عدوانية ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة"، حسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

كانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسجلان زيادة جديدة في القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأكدت موسكو مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا ليست موجهة ضد أحد ويجب ألا تثير قلقا لدى أي جهة، وأنها تعتبر شأنا داخليا لروسيا.