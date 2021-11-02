الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

وزيرة خارجية ليبيا: تبون يؤكد تأييده للتطورات الأخيرة الرامية للاستقرار

وزيرة خارجية ليبيا
وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش

صرحت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، بأن الرئيس الجزائري تبون أكد تأييده الكامل لكل مراحل التطور التي حدثت في المرحلة الأخيرة لدعم استقرار ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري اليوم الثلاثاء لوزيرة خارجية ليبيا، خلال زيارتها للجزائر للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية، في الأول من نوفمبر ١٩٥٤.
وقالت المنقوش، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه تم التطرق إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفة أن الرئيس تبون أكد تأييده الكامل لكل مراحل التطور التي حدث في المرحلة الأخيرة ودعم استقرار ليبيا.
كما أعربت وزيرة الخارجية الليبية عن سعادتها لحضور الاحتفال بذكرى أول نوفمبر، وتبادل عبارات التهاني والود بين حكومة الوحدة الوطنية والرئيس تبون، متمنية مستقبلًا مزدهرًا للجزائر وشعبها.

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