روسيا تؤكد الوفاء بالتزاماتها تجاه أوروبا بشأن عقود الغاز

أكد ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، مجددا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تفي بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق بعقود الغاز المبرمة .

وأشار بيسكوف، خلال حديثه مع الصحفيين، إلى أن توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشركة "غازبروم" بزيادة ضخ الغاز إلى منشآت التخزين الأوروبية بعد 8 نوفمبر الجاري سارية المفعول .

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أن الرئيس الروسي أوعز، في وقت سابق، إلى شركة "غازبروم" الروسية ببدء العمل على زيادة كميات الغاز في منشآت تخزينه الأرضية في أوروبا، والتي تواجه نقصا في الغاز .

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم، إلى مستوى 830 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.