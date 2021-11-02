«فرح بنته الشهر الجاي».. تفاصيل وفاة معلم داخل مدرسة في الشرابية

لُقب بـ«شهيد العمل».. حالة من الحزن سيطرت على مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية بإدارة الشرابية، فور إعلان خبر وفاة الأستاذ محمود أبو ذكري، والذي وافته المنية أمس الاثنين في تمام الساعة 10 صباحًا داخل المدرسة.

وتواصلت «الدستور» مع مديرة المدرسة هناء الحامولي، للكشف عن تفاصيل وفاته، قائلة: «كان من أكثر المُعلمين شعبية في المدرسة، وكان عمله لا يقتصر على كونه معلمًا فقط، ولكنه كان أب لكل الطلاب وأخ أكبر للزملاء».

وتابعت «الحامولي»: «الأستاذ محمود علم بخبر وفاة أحد من أفراد عائلته يوم الأحد عقب انتهاء اليوم الدراسي، واتجه فورًا لمحافظة البحيرة لحضور مراسم الدفن والجنازة»، موضحة أنه رفض إجازة الاستراحة من مشقة السفر، حفاظًا على سير العملية التعليمية بانتظام.

سبب الوفاة

وأضافت: «في تمام الساعة 6 صباح يوم الاثنين، وجدت الأستاذ محمود أبو ذكري بالمدرسة للإشراف على دخول الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والإشراف على الطابور المدرسي، وصرف الطلبة بانتظام من أرض الطابور إلى فصولهم، وعند توجهه إلى فصله شعر بألم حاد في صدره، ليقع شهيدًا داخل أسوار مدرسته، متأثرًا بأزمة قلبية حادة».

واختتمت مديرة المدرسة قائلة: «لديه 5 أبناء، وكان يستعد لزفاف ابنته الشهر المقبل»، داعية له بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أعمال الصيانة بالمدرسة

وفي ذات السياق، روى عدد من زملائه عن مدى إخلاصه وحرصه على العمل داخل المدرسة، كاشفين أنه كان يقوم بجميع أعمال الصيانة التي تحتاجها المدرسة بنفسه.