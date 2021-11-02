الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«فرح بنته الشهر الجاي».. تفاصيل وفاة معلم داخل مدرسة في الشرابية

جثة
جثة

لُقب بـ«شهيد العمل».. حالة من الحزن سيطرت على مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية بإدارة الشرابية، فور إعلان خبر وفاة الأستاذ محمود أبو ذكري، والذي وافته المنية أمس الاثنين في تمام الساعة 10 صباحًا داخل المدرسة.

وتواصلت «الدستور» مع مديرة المدرسة هناء الحامولي، للكشف عن تفاصيل وفاته، قائلة: «كان من أكثر المُعلمين شعبية في المدرسة، وكان عمله لا يقتصر على كونه معلمًا فقط، ولكنه كان أب لكل الطلاب وأخ أكبر للزملاء».

وتابعت «الحامولي»: «الأستاذ محمود علم بخبر وفاة أحد من أفراد عائلته يوم الأحد عقب انتهاء اليوم الدراسي، واتجه فورًا لمحافظة البحيرة لحضور مراسم الدفن والجنازة»، موضحة أنه رفض إجازة الاستراحة من مشقة السفر، حفاظًا على سير العملية التعليمية  بانتظام.

سبب الوفاة

وأضافت: «في تمام الساعة 6 صباح يوم الاثنين، وجدت الأستاذ محمود أبو ذكري بالمدرسة للإشراف على دخول الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والإشراف على الطابور المدرسي، وصرف الطلبة بانتظام من أرض الطابور إلى فصولهم، وعند توجهه إلى فصله شعر بألم حاد في صدره، ليقع شهيدًا داخل أسوار مدرسته، متأثرًا بأزمة قلبية حادة».

واختتمت مديرة المدرسة قائلة: «لديه 5 أبناء، وكان يستعد لزفاف ابنته الشهر المقبل»، داعية له بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أعمال الصيانة بالمدرسة

وفي ذات السياق، روى عدد من زملائه عن مدى إخلاصه وحرصه على العمل داخل المدرسة، كاشفين أنه كان يقوم بجميع أعمال الصيانة التي تحتاجها المدرسة بنفسه.

رفاعة الطهطاوي الابتدائية مدرسة الشرابية محمود أبو ذكري الاستاذ مدرس اليوم الدراسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

معلم يصدم الطالبات في سوهاج: «أنا المهدي المنتظر».. و«التعليم» تتحرك

«دبور» يكشف دافع ارتكابه «جريمة الإسماعيلية»: القتيل ساعد فى دخولى مصحة إدمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: 36 مقعداً لـ"الليكود" و6 لـ"بينيت".. هل يريد الإسرائيليون عودة نتنياهو؟

إسرائيل: انطلاق المداولات في الكنيست حول مشروع ميزانية الدولة

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ