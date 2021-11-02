الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عناصر خلية «العائدين من الكويت» لـ 6 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة بقضية “ خلية الكويت ” وهم عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية العائدين من دولة الكويت لجلسة 6 ديسمبر لسماع الشهود.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين معتز خفاجى وسامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.

وتبين تولى الأول مسئولية  خلية  جماعة الإخوان الإرهابيين  بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابيين  بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

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وائل لطفي

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