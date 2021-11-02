وفقًا لبرجك الفلكي .. عادات سيئة تدمر علاقات العاطفية

يسعى كل شخص إلي بناء علاقة قوية بينه وبين الشريك، لكن هناك بعض العادات التي يمكن أن تدمر العلاقة ، فلكل فرد شخصية تميزه وفقا لبرجه، ونرصد حسب موقع “ bonobology ” أسواء العادات التي تدمر العلاقات وفقا لبرجك الفلكي.

الحمل

الحمل شخص نشط للغاية تكره الملل ، لذلك إذا كان شريكك أقل إثارة للاهتمام وحيوية، فلا بد أن تنتهي هذه العلاقة قبل أن تبدأ.

الثور

عناد الثور سيجعله يرغب في التحكم وعندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها ، يصبح عدواني للغاية، و يحتاج إلى فهم أن كل شيء لا يحتاج إلى الكمال .

الجوزاء

عدم اليقين والتردد أكبر مأزق يقابل مواليد الجوزاء، واتخاذ القرارات يعني المخاطرة بالنسبة لهم ، وهم ليسوا مجازفين ، خائفون من العواقب، و عندما يرى شريكك مدى عدم اليقين والتردد الذي تشعر به حيال الأشياء المهمة في حياتك ، سيؤدي ذلك إلى مطاردته بعيدًا.

السرطان

السرطان عاطفي للغاية ، لذا فإن أول عمل حب يفعلونه هو وضع الآخرين على أنفسهم قد يأخذ شركاؤهم هذا كأمر مسلم به ، لكنه يتوقع نفس المعاملة من شركائهم لذلك يبدأون في إلقاء اللوم عليهم لكونهم أنانيين وسيحاولون إخبارهم بما يجب أن يشعروا به الآن لأن هذا هو ما يشعر به السرطان.

الأسد

مواليد الأسد مهووسون بالسيطرة ، يعتقدون أنه بالحب يمكن التحكم في الأشياء أيضًا، لكنها ليست كذلك؛ الحب لا يعنى السيطرة، وإظهار المشاعر يجعل الأسد يشعر بالضعف ستطارد شريكك بعيدًا عن طريق الظهور بلا قلب ومتحكم ، فأنت بحاجة حقًا إلى شريك متفهم للغاية يمكنه رؤية ألوانك الحقيقية.

العذراء

مواليد العذراء لطيف للغاية ومحب للأشخاص حوله وعندما يقع في الحب ، يكون عميق ومخلص، لكنه قاسي جدًا على نفسه ، وينتقد ذاته بأسوأ طريقة ، ويجد طريقة للتفكير في الأشياء السيئة التي يمكن أن تحدث.

الميزان

الميزان فراشة اجتماعية و لديه الكثير من الأصدقاء ويحب أن يكون محاطا بأسرته طوال الوقت ، تاركا لشريكه الشعور بأنهم يقاتل من أجل جذب انتباهه، وإذا وقعت في حب شخص غير آمن ، فستواجه الكثير من المشاكل.

العقرب

برج العقرب يحب من كل قلبه ومخلص للغاية، عيبه أنه يحتاج إلى شخص يفهمه، يفكر في كل شيء أكثر من اللازم

القوس

عندما يكون القوس في حالة حب ، يصبح إيجابي للغاية ويعطى كل وقته لشريكه .

الجدي

رجل أعمال ناجح ، لكن عندما يتعلق الأمر بالحب يصبح تحليلي للغاية ويفترض الأسوأ فتنتج الافتراضات ا سلوكًا سلبيًا تجاه شريكك ، مما يجعل من الصعب على من تحب التعامل معك.

الدلو

يحتاج برج الدلو إلى ترك الماضي في الماضي والتوقف عن إسقاط تجارب الحياة السابقة السلبية على الأشخاص في حياتك الحالية.

الحوت

يجب أن يكون في حالة هناك مشكلة مع شريكك ، عليك التحدث عنها، تجاهلها لن يجعلها تختفي ، لن يؤدي إلى جعل الأمر أسوأ وأكثر خطورة على علاقتك.