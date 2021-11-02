دورة تدريبية للعاملين في استقبال وطوارئ المستشفيات بجامعة سوهاج

نظم مركز التدريب التمريضي المستمر بجامعة سوهاج، بالتعاون مع نقابة التمريض بالمحافظة، دورة تدريبية بعنوان "إستقبال وطوارىء للعاملين في مجال التمريض بمستشفيات المحافظة"، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن التدريب يستمر لمدة ٥ أيام حتى الخميس القادم الموافق ٤ نوفمبر الجاري، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم.



وأضاف "عبد الخالق"، أن الهدف من الدورة تدريب العاملين في مجال التمريض على التقنيات الحديثة في التعامل مع المريض في حالات الطوارئ والإستقبال، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، وأيضا العمل على الإرتقاء بمستوى الوعي الصحي فى المجتمع، من خلال تنفيذ دورات تدريبية تستهدف الممرضات سواء داخل الجامعة أو خارجها من مختلف مراكز المحافظة.

وأشارت الدكتورة يسرية السيد القائم بأعمال عميد كلية التمريض، إلى ضرورة التعريف بالإجراءات الخاصة بمكافحة العدوي بقسم الإستقبال، مضيفة أن التدريب يتضمن محاور عدة منها، كيفية التعامل مع المريض فاقد الوعي، وكيفية سحب عينة الدم الشريانية، وتصنيف مرضى الحوادث Triage، وكذلك العناية بمريض هبوط القلب، والإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التشفيط من الممرات الهوائية، ونقل الدم.

وأضافت الدكتورة ثريا محمد محمود مدير المركز، أنه يشارك بالتدريب ٢٥ متدرب من العاملين في مجال التمريض بالمستشفيات المختلفة بالمحافظة، ويتم التدريب على أيدي متخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، موضحة أن التدريب يشمل أيضاً كيفية التعامل مع مرضي الصرع، الذبحة الصدرية، المريض الذي يحتاج إلي الصدمات الكهربائية، ورسم القلب، ومريض الجلطة، الحروق، ومريض غيبوبة السكر الكيتونية.

فيما تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية لقرية الغريزات بمركز المراغة، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية 850 رأس من الحيونات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وفحص عدد 86 من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية في البيوت.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل المجانية للقري الأكثر احتياجاً، وذلك تنفيذاََ لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن لهذه القوافل دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.