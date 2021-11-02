دبلوماسي سابق لـ«الدستور»: مصر قادرة على استضافة قمة المناخ القادمة

قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لديها كافة الإمكانيات الفنية والمادية من أجل استضافة قمة المناخ القادم "كوب 27".

وأكد في تصريحٍ لـ"الدستور"، أن مدينة شرم الشيخ ومنطقة البحر الأحمر عامة، تعتبر المنطقة الأمثل لاستضافة مثل هذا الحدث، إذ أنها لم تسجل أي نسبة تلوث كبيرة، كما أن مدينة شرم الشيخ لها تاريخ طويل في استضافة القمم العالمية.

وأضاف رخا، أن مصر لديها باع في استضافة القمم الدولية، حيث استضافت من قبل قمة المناخ الإفريقي، مؤكدًا أن الدول النامية مهددة من التغير المناخي لا سيما وأن التلوث في العالم صادر عن الدول الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أن الدول الإفريقية ضحايا للتغيرات المناخية، خاصةً أن نسبة التلوث الناتجة من الدول الإفريقية لاتتجاوز نسبة 10% من نسبة التلوث في العالم.

وأوضح رخا، أن مشكلة التغير المناخي لها العديد من التداعيات على الدول الإفريقية أبرزها ظاهرة التصحر، حيث ارتفعت بحيرة تشاد خلال الثلاثون عامًا الماضية، وجف منها أكثر من 35% من المياه وهو الأمر الذي يهدد الثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة.

وحذر مساعد وزير الخارجية الأسبق، من أن التغيرات المناخية، قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع درجة الحرارة ومن ثمَّ، إتلاف المحاصيل الزراعية المختلفة وهو الأمر الذي حدث في مصر العام الجاري.

وأردف: "تطلب الدول المتقدمة، من الدول النامية، أن تتبع الوسائل التكنولوجية لحد من التغيرات المناخية، ولكن الدول الإفريقية والنامية بحاجة إلى مساعدات حتى تستطيع أن تقوم بذلك".

وأكد رخا، أن مصر تقوم بجهود كبيرة وواسعة في مجال الطاقة النظيفة، حيث أن مصر لديها برنامج للوصول إلى الطاقة النظيفة وتخطو إليه مصر بثبات.