ضبط 540 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 540 كيلو لحوم مجمدة "بانيه" بدون مستندات تدل على مصدرها ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، داخل ثلاجة لحوم مجمدة بدون ترخيص ، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا بتمكن حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات بمركز قطور، من ضبط540 كيلو لحوم مجمدة " بانيه" بدون مستندات تدل على مصدرها ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، داخل ثلاجة لحوم مجمدة بدون ترخيص، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم التحفظ عليها وحرر محضر وإخطار النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

٩شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن

وأسفرت الحملة عن ضبط "20 طن ملح طعام بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.