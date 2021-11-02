محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرستين بالحامول بتكلفة 15 مليون و134 ألف جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مدرسة "الأحرار تعليم أساسي" ، بقرية الزعفران، بمركز الحامول، إحلال كلي، بتكلفة 6 ملايين و710 ألف جنيه، على مساحة 1338 م2، وتضم 11 فصلًا، وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ، مدرسة "حميدة تعليم أساسي" ، بقرية السهاليب، بمركز الحامول، بتكلفة 8 ملايين و424 ألف جنيه، على مساحة 2729 م2، وتضم 11 فصلًا، وتضم معامل متنوعة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على ما درسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الإنجليزية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل بالمدرسة، مشيدًا بتنوع الكتب في المكتبة،موجه بالاستعانة بالكتب بقصور الثقافة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير بالعملية التعليمية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، ويأتي ذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة المواطنين.