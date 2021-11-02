المفوضية الليبية العليا للانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية لشغل منصب رئيس الدولة، والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

وتضمنت الشروط - وفقا لوكالة الأنباء الليبية - أن يكون المترشح مسجلا بسجل الناخبين، وأن يكون مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وأن يقدم إقرارا بعدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وعدم حمل أي من والديه أو زوجته لجنسية دولة أخرى، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة وأن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية.

كما تضمنت الشروط، أن يقدم إقرارا بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويرفق بهذا الإقرار شهادة الحالة الجنائية، وأن لا يكون قد صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل البلاد وخارجها.

كذلك، ألا يكون المترشح موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان الاقتراع وأن يُزكى من قبل عدد لا يقل عن 5000 ناخب مسجلين بقاعدة بيانات تسجيل الناخبين، وأن يودع في حساب المفوضية مبلغا قدره 10000 دينار ليبي.

وتضمنت الشروط أيضا، أن يقدم المترشح من جهة عمله ما يفيد رسميا بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 ديسمبر، وأن يكون لائقا صحيا، ويقدم التقرير الطبي المعتمد من السلطات الصحية في البلاد، وأن يقوم بتوكيل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وكل ما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.