ضبط 5839 عبوة دواء مجهولة المصدر وغير مسجلة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن، بدون ترخيص، للمستحضرات والأدوية الطبية، بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية؛ لقيامه بحيازة وتخزين كميات من المستحضرات والأدوية الطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة داخل المخزن.

وكشفت تحريات الأمن، أن المخزن غير مستوفى للاشتراطات الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين المستلزمات الطبية، وضبط بداخل المخزن 37 صنفًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بإجمالي 5839 عبوة متنوعة "مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.