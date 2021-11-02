الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5839 عبوة دواء مجهولة المصدر وغير مسجلة في الإسكندرية

دواء مجهولة المصدر
دواء مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن، بدون ترخيص، للمستحضرات والأدوية الطبية، بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية؛ لقيامه بحيازة وتخزين كميات من المستحضرات والأدوية الطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة داخل المخزن.

وكشفت تحريات الأمن، أن المخزن غير مستوفى للاشتراطات الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين المستلزمات الطبية، وضبط بداخل المخزن 37 صنفًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بإجمالي 5839 عبوة متنوعة "مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإسكندرية عبوة دواء ضبط مجهولة المصدر عقوبة الغش التجاري الإجراءات القانونية

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