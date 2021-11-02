عم الطالب المذبوح بكفر الشيخ: «إبراهيم طيب وأصحابه أول مرة نعرفهم»

كشف محمد عطية، عم الطالب الذي لقي مصرعه ذبحًا، أنهم علموا بوفاة أبن شقيقه بعد أذان المغرب تفاجئوا أن جيرانهم أخبروهم بأن إبراهيم مغترقًا بدمائه وتم نقله المستشفى، وأن عند وصولهم إليه علموا بدخوله إلى غرفة العمليات وبعد لحظات قليلة أخبروهم أنه توفي.

وأضاف لـ«الدستور» أن علموا أنه كان لديه جرح قطعي في الرقبة أدي إلي وفاته، وترجع تفاصيل الواقعة أن إبراهيم ابن شقيقه كان متوجهًا إلى الدرس في مواعيده المعتادة، وأنه لأول مرة يخبرهم بذلك، وأنهم أثناء إنهاء تصريحات الدفن علموا أن هناك شباب اعتدوا عليه، ولكنهم ليس لديهم علم هل هم أصدقاءه أم لا ليس لديهم علم.

وعن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر قائلاً: «احنا مشوفناش فيديوهات احنا سمعنا من رجال المباحث أن في تربص لإبراهيم، إبراهيم طبيعته طيب جدًا ووارد إن حد يتنمر عليه، والأسماء دي أول مرة نسمعها بعد الوفاة، إبراهيم مالوش أصدقاء كتير، وهو وحيد علي أخواته البنات، ومتابعتنا ليه مكنش فيه المشاكل دي».

وطالب عم الطالب الذي لقي مصرعه ذبحًا، بالقصاص لرجوع حق ابن شقيقه الذي مات غدرًا وهو في عمر 17 عامًا، وأن باقية تفاصيل الواقعة حول وفاة الطالب ليس لدينا أي تفاصيل عنها حتي الوقت الحالي، مشيرًا إلي أنه تم القبض علي شخصين ومازال شخص متبقي لم يتم القبض عليه.