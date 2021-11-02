«إيسترن كومباني» تبيع 1.2 مليون سهم خزينة

قالت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، إنه تم تنفيذ بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنه تم بيع 1.2 مليون سهم خزينة بجلسة أمس الإثنين، مشيرة إلى أن رصيد أسهم الخزينة المتبقى 20 مليون سهم.

وكان مجلس إدارة الشركة قرر تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ببيع ما تبقى من أسهم الخزينة والمملوكة للشركة، والمقدره بنحو 1.65 مليون سهم خزينة.

وحققت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، خلال 2020 -2021، أرباحًا بلغت 4.28 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 16.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.46 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.