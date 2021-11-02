الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكي: الحفاظ على الغابات أمر لا غنى عنه

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أهمية الحفاظ على الغابات، مشيرًا إلى أن ذلك أمر لا غنى عنه، لأن الغابات لديها القدرة على تقليل الكربون على مستوى العالم بأكثر من الثلث.

وأضاف بايدن - خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الثاني من قمة المناخ (كوب 26) المنعقدة في مدينة جلاسكو الإسكتلندية - أن "الحفاظ على غاباتنا والنظم البيئية الهامة الأخرى هو جزء لا غنى عنه للحفاظ على أهدافنا المناخية في متناول اليد بالإضافة إلى العديد من الأولويات الرئيسية الأخرى التي نمتلكها معًا".

وتابع بايدن: "الحفاظ على الغابات والنظم البيئية الأخرى، يمكن وينبغي أن يؤدي دورًا مهمًا في استراتيجية الوصول بالانبعاثات إلى الصفر".

وأردف الرئيس الأمريكي، أنه "يجب استدعاء الإرادة لفعل الصواب وما هو ضروري وما هو في مقدورنا، يبدو الأمر بسيطًا وأعتقد أنه بهذه البساطة، لنبدأ العمل، يمكننا القيام بذلك وسيكون لذلك تأثير على الجيل".

يُشار إلى أن قمة "كوب 26" انطلقت رسميًا أول أمس الأحد، في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها ممثلو أكثر من 190 دولة، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقتٍ سابق من 2021.

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