الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: تطعيم 54 ألفًا و945 شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 54 ألفًا و945 شخص، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 13 ألفًا و107 شخص تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيانٍ لها - أن 4 ملايين و552 ألفًا و944 مواطن، قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و362 ألفًا و394 جرعة، بينها 9441 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح، بلغ 6 ملايين و728 ألفًا و567 شخص حتى الآن.

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