تونس: تطعيم 54 ألفًا و945 شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 54 ألفًا و945 شخص، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 13 ألفًا و107 شخص تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيانٍ لها - أن 4 ملايين و552 ألفًا و944 مواطن، قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و362 ألفًا و394 جرعة، بينها 9441 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح، بلغ 6 ملايين و728 ألفًا و567 شخص حتى الآن.