القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

تمكنت مكافحة جرائم الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخص؛ لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية في محافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية، وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات وترويجها على راغبي الحصول عليها، بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على "جهاز حاسب آلى مُحمل عليه برامج إلكترونية تستخدم فى تزوير المحررات، طابعة، ماسح ضوئى "إسكنر" - قطاعة أوراق - كمية من أحبار الألوان - كمية من عقود إيجار أملاك بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد "مزورة بالكامل، إخطارات ضرائب خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد "معدة للتزوير، شهادات تقدير وشهادات تخرج جامعية وشهادات إيداع خالية البيانات مزورة وبعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد، دفاتر خطاب تحويل كشف طبى خالية البيانات "معدة للتزوير، دفاتر إيصال إشتراك رسوم عضوية خالية البيانات "معدة للتزوير" -دفاتر إيصال استلام نقدية خالية البيانات "معدة للتزوير، كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة لمهن مختلفة "مزورة بالكامل".

وبفحص جهاز الحاسب الآلي والهاتف المحمول المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنهما مُحملان بالعديد من النماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة، والمحررات المزورة.

وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامي، واستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق، التي قررت حبس المتهم احتياطيًا.